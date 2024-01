Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Auf Parkplatz angefahren

Warendorf (ots)

Auf dem Parkplatz einer Reitanlage in Warendorf, Dackmar, ist am Freitag (26.01.2024) ein weißer BMW angefahren und beschädigt worden. Das Auto stand zwischen 16.45 Uhr und 18.00 Uhr auf dem Parkplatz und wurde in dieser Zeit am Heck beschädigt.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrer oder Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

