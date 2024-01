POL-WAF: Warendorf. Auffahrunfall endet in Krankenhaus

Warendorf (ots) - Ein Auffahrunfall in Telgte hat zur Folge, dass ein 42-jähriger Autofahrer aus Beelen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus musste. Der Beelener wartete mit seinem Auto am Donnerstag (25.01.2024, 20.20 Uhr) verkehrsbedingt im Einmündungsbereich der Kreisstraße 50 / Bundesstraße 64 in Telgte. Ein 20-jähriger Warendorfer bemerkte den vor ihm wartenden Beelener zu spät und fuhr ihm auf. ...

