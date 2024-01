POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß zwischen Rad- und Pkw-Fahrer

Warendorf (ots) - Ein 12-jähriges Mädchen aus Ahlen ist am Donnerstag (25.01.2024, 07.50 Uhr) mit einem Auto in Ahlen zusammengestoßen. Die 12-Jährige fuhr auf einem Radweg am Europaplatz in entgegengesetzter Richtung. An dem Kreisverkehr überquerte sie über einen Fußgängerweg die Straße und wurde hier von einem Auto erfasst, das ein 34-jähriger Ahlener fuhr. Das Kind stürzte und wurde leicht verletzt. ...

