POL-WAF: Oelde. Pedelecfahrerin schwer verletzt - Hinweise erbeten - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 26.01.

Warendorf (ots) - Ein Autofahrer ist am Freitagmorgen (26.01.2024, 06.56 Uhr) bei einem Auffahrunfall in Warendorf leicht verletzt worden. Ein 56-jähriger Autofahrer aus Freckenhorst war auf der Straße Waterstroate von Freckenhorst kommend Richtung Innenstadt unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 32-jähriger Mann aus Warendorf in seinem Auto. Als der 56-Jährige verkehrsbedingt anhielt, fuhr ihm die 32-Jährige auf. Die ...

