Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Raub in der Innenstadt

Meschede (ots)

Am Mittwochabend kam es in Meschede auf dem Stiftsplatz gegen 22 Uhr zu einem versuchten Raub. Der Vorfall ereignete sich in unmittelbarer Nähe einer Veranstaltung zwischen einem 18- und einem 15-jährigen Mescheder. Nach bisherigem Erkenntnisstand soll Letzterer mit einer zerbrochenen Glasflasche gedroht und Geld gefordert haben. Nachdem der 18-Jährige das geforderte Geld nicht aushändigte, schlug nach aktuellem Informationsstand der mutmaßliche Täter ins Gesicht des Geschädigten. Die Flasche wurde hierbei nicht eingesetzt. Die Beteiligten konnten durch Beamte der Wache Meschede im Stadtbereich angetroffen werden. Der 15-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten übergeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

