Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Discounter

Arnsberg-Hüsten (ots)

Am Samstag den 13.07.2024 gegen 04.20 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Lebendmitteldiscounter in Arnsberg - Hüsten. Vermutlich gelangten die Täter über eine Leiter, die an der nördlichen Fassade angestellt wurde zu einem Lüftungsschacht, durch welchen sie in das Gebäude gelangten. Angaben zur Beute liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Arnsberg (02932-9020-3211) entgegen.

