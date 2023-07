Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Fahrerlaubnis Auto gefahren

Northeim (ots)

Northeim, Bahnhofstraße, Donnerstag, 20.07.2023, 09.20 Uhr

NORTHEIM/BEWARTSHAUSEN (Wol) - Zeugin meldet unerlaubte Fahrt.

Am Donnerstag gegen 09.20 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Polizei Northeim und gab an, dass ein 64-jähriger Moringer mit einem Pkw Skoda vom Amtsgericht Northeim in Richtung Höckelheim fahren würde und keine gültige Fahrerlaubnis besitzen würde.

Durch eine sofort eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Northeim konnte der Pkw in Bewartshausen in der Moorestraße festgestellt und kontrolliert werden.

Fahrzeugführer war der besagte 64-Jährige. Dieser gab zu, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und das Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell