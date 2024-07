Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall mit tödlichem Ausgang

Eslohe (ots)

Am Sonntag gegen 13:30 Uhr kam es in Eslohe-Isingheim in Richtung Niedermarpe zu einem Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Radfahrer. Der 68-Jährige Pedelecfahrer stürzte aus bislang unbekannter Ursache ohne Fremdeinwirkung und wurde mit dem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Dort verstarb dieser am späten Abend. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam war vor Ort.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlung zur Unfallursache übernommen. Auch eine medizinische Ursache kann hier nicht ausgeschlossen werden.

