Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Eslohe (ots)

Am Donnerstag, 11. Juli kam es gegen 16:20 Uhr zu einem Unfall mit Personenschaden in Eslohe. Eine 57jährige Radfahrerin aus Eslohe befuhr mit ihrem Pedelec die Hauptstraße. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie zu Fall und zog sich dabei Verletzungen zu. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrskommissariats soll mindestens eine Zeugin an der Unfallstelle mit den Rettungskräften gesprochen haben. Das Verkehrskommissariat bittet diese Zeugin und auch weitere Personen, die Angaben zur Sache machen können, sich mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell