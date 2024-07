POL-HSK: Verkehrsunfall mit Motorrad

Sundern (ots) - Bereits am Donnerstag, 27.06.2024 kam es in Sundern zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzen Motorradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte 25-jährige Mann aus Anröchte im Bereich der Straße "Am Sorpesee" in Langscheid ohne Fremdeinwirkung. Zuvor befuhr er die Strecke von Amecke kommend in Richtung Langscheid. Gegen 20:55 Uhr kam er zu Fall und rutschte mit seinem Krad mehrere Meter über den ...

