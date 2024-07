Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrer stürzt

Hinweis auf anderen Unfallbeteiligten

Medebach (ots)

Am Montag befuhr ein 18jähriger Mann aus Medebach mit seinem Motorrad die L 740 von Küstelberg kommend in Richtung Medebach. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrskommissariats kam ihm gegen 22:40 Uhr in einer Kurve ein grüner Geländewagen mit HSK - Kennzeichen entgegen. Die Fahrzeuge kamen sich offensichtlich gefährlich nahe, sodass der Motorradfahrer ausweichen musste. Er stürzte und verletzte sich leicht. Der bislang unbekannte Fahrer des Geländewagens setzte seine Fahrt in Richtung Küstelberg fort. Rettungskräfte versorgten den Motorradfahrer und brachten ihn in ein örtliches Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981-90200 in Verbindung zu setzen.

