POL-RZ: Zeugen nach tödlichem Unfall gesucht!

Ratzeburg (ots) - 18. Oktober 2024 | Kreis Stormarn - 16-17.10.2024 - Glinde In der Zeit von Mittwoch (16.10.2024), 17.00 Uhr, bis Donnerstag (17.10.2024), 09.00 Uhr, kam es in Glinde zu insgesamt 14 Straftaten im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen. Dabei wurden in allen Fällen Fahrzeugteile demontiert. Die Taten fanden in den Straßen Am Spitzwald, Am Sportplatz, Kiefernbogen, Mittelstraße, Bahnstraße, Mühlenstraße ...

mehr