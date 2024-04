POL-PDLU: PKW Fahrer ohne Führerschein und ohne Versicherung unterwegs

Speyer (ots) - Am Sonntag gegen 00:35 Uhr wurde hiesiger Dienststelle eine Person im Ziegelofenweg in Speyer gemeldet, welche mehrere Außenspiegel abgeschlagen/abgetreten habe. Vor Ort konnte der 19-Jährige Beschuldigte durch die Beamten angetroffen werden. Der Beschuldigte hatte eine blutende Schnitt-/Schürfwunde an seiner rechten Hand und wurde anschließend auf hiesige Dienststelle verbracht. Bislang konnten fünf ...

mehr