POL-PPRP: Schwerer Verkehrsunfall in Rohrlachstraße - Hinweise erbeten

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte versuchten in dem Zeitraum vom 20.02., 12 Uhr bis 21.02.2024, 7 Uhr in ein Verwaltungsgebäude in der Luitpoldstraße einzubrechen. Das Vorhaben misslang jedoch. Es entstand lediglich Sachschaden an der Eingangstür in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . 2 Rückfragen bitte ...

mehr