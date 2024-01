POL-NOM: Kellereinbruch in Mehrfamilienhaus in Northeim

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Am Uetzenbrook/ Gartenkolonie, Sonntag, 07.01.2024, 00.00 Uhr - Samstag, 13.01.2024, 13.32 Uhr NORTHEIM (pel) Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Geräteschuppen auf dem Gartengrundstück der 59-jährigen Geschädigten, indem sie zwei Vorhängeschlösser aufbrachen. In dem Geräteschuppen gelangte man an weiteres Aufbruchwerkzeug, um sich anschließend gewaltsam Zutritt zu einer Gartenlaube zu verschaffen, ...

