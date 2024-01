POL-NOM: Gartenlaube aufgebrochen

Uslar (ots) - Wiensen (La) - Am 13.01.2024, gegen 09.45 Uhr, kam es im Uslarer Ortsteil Wiensen, in der Schoninger Straße, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 31-jährige aus einem Uslarer Ortsteil übersah dabei einen von rechts kommenden PKW, welcher von einem 35-jährigen aus einem Uslarer Ortsteil geführt wurde. An beiden PKW entstand dabei Sachschaden i.H.v. ca. 8000 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat ...

mehr