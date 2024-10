POL-RZ: Wohnmobil entwendet - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots) - 18. Oktober 2024 | Kreis Stormarn - 19.10.2024 - Ahrensburg Am Samstag (19. Oktober 2024) wird die Präventionsstelle der Polizeidirektion Ratzeburg auf dem Ahrensburger Wochenmarkt interessierte Bürgerinnen und Bürger zum Thema Einbruchschutz beraten. In der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr finden Sie den Präventionsstand in der Manfred-Samusch-Straße 4 in Ahrensburg. Hier werden die Beamten Informationsmaterial verteilen, allgemeine ...

