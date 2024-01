Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240121 - 0073 Frankfurt - Grießheim: Straßenraub

Frankfurt (ots)

(th) Am Samstag, den 20. Januar 2024 kam es in einer Grünflächenanlage nahe der Espenstraße zu einem Raub zum Nachteil eines 33-jährigen Mannes. Dieser wurde dabei verletzt. Die Täter sind flüchtig.

Gegen 01.10 Uhr griffen zwei Unbekannte den 33-Jährigen unvermittelt von hinten an und schlugen ihn nieder, so dass er zu Boden fiel. Auch hier schlugen und traten die Täter weiter auf das Opfer ein. Unter Vorhalt eines Messers wurde der Geschädigte von den beiden Unbekannten durchsucht, dabei zerrissen und zerschnitten sie auch seine Jacke. Letztlich entwendeten die Täter das Handy, einen Reisepass sowie das Portemonnaie des 33-Jährigen und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der verletzte Geschädigte begab sich zu einem nahe gelegenen Kiosk, von wo aus die Polizei verständigt wurde. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Der 33-jährige Geschädigte wurde nach der Erstversorgung durch einen hinzugerufenen Rettungswagen mit Kopfverletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 170 cm groß; dunkel gekleidet, trugen schwarze Kappen, mindestens einer der Täter führte ein Messer mit sich.

Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen und / oder dem Tathergang machen können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 51499 beim zuständigen Fachkommissariat oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

