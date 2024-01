Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240121 - 0071 Frankfurt - Dornbusch: Trickdiebstahl

Frankfurt (ots)

(th) Am Dienstag, den 16. Januar 2024 kam es im Stadtteil Dornbusch zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 80-jährigen Frau.

Die Geschädigte begegnete gegen 12.00 Uhr einem Mann im Treppenhaus des Mehrparteienhauses. Dieser gab sich als Handwerker aus und behauptete, es sei im Haus zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Unter dem Vorwand prüfen zu müssen, ob es in der Wohnung der Frau ebenfalls zu einem Schaden gekommen sei, verschaffte sich der Mann Zugang zu der Wohnung der 80-Jährigen. Hier täuschte der falsche Handwerker vor, Feuchtigkeit am Wasseranschluss in der Küche festgestellt zu haben. Er bat die Wohnungsinhaberin ihm bei der "Reparatur" zu helfen und wies sie an, mit ihrer Hand den Abfluss abzudichten. Nach ca. 30 Minuten gab der Mann an, weitere Reparaturarbeiten im Keller des Hauses durchführen zu müssen und er verließ die Wohnung. Nachdem der vermeintliche Handwerker auch nach längerer Zeit nicht zurückkehrte, begab sich die Frau ebenfalls in den Keller. Dort waren tatsächlich Handwerker zu Gange, allerdings nicht der aus der Wohnung der Geschädigten. Zurück in ihrer Wohnung stellte die 80-Jährige fest, dass ihr Schmuck im Wert von ca. 2000 Euro sowie 18.000 Euro Bargeld entwendet worden waren.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 50 Jahre alt, dunkler Teint, schwarze Haare; schwarz gekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 11200 beim 12. Revier oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

