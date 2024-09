Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Bereits am 27. August ereignete sich der Unfall auf einem Feldweg im Bereich Viersener Straße und Dengesweg in St. Tönis. Ein 85-jähriger Mann aus St. Tönis war hier gegen 10:45 Uhr mit seinem Dreirad in Richtung Südring unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache war er mit seinem Rad gestürzt. Er galt zunächst als leicht verletzt, wurde später doch in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Nach derzeitigem Ermittlungsstand leisteten zwei Frauen dem 85-Jährigen erste Hilfe. Weiter soll sich im Bereich ein Traktor befunden haben, der aber nicht an dem Unfall beteiligt war. Die Ermittler suchen nun die beiden Frauen und die Fahrerin oder den Fahrer des Traktors als mögliche weitere Zeugen. Sie werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Willich über die Rufnummer 02162/377-0 in Verbindung zu setzen. /wg (748)

