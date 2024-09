POL-VIE: Unfallflucht - Rennrad verlässt unerlaubt Unfallstelle

Willich (ots) - Bereits am 1. September wurde in der Zeit zwischen 5 und 7 Uhr in der Bahnstraße in Willich vermutlich ein Fahrrad mit Anhänger in Brand gesetzt. Durch das Feuer wurde auch die Fassade eines Mehrfamilienhauses beschädigt. Da die Polizei nicht ausschließen kann, dass das Fahrrad samt Anhänger vorsätzlich angezündet wurde, werden Personen, die in diesem Zeitraum etwas beobachtet haben, gebeten, ihre ...

mehr