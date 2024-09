Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nach Abbiegeunfall wird Kreuzung teilweise gesperrt

Bild-Infos

Download

Viersen (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 05.45 Uhr kam es auf der Kreuzung Freiheitsstsraße / Gerberstraße in Viersen zu dem Unfall, bei dem eine 21-Jährige leicht verletzt wurde. Ein 61-jähriger Brüggener fuhr mit seinem Pkw auf der Freiheitsstraße in Richtung Dülkener Straße und bog an der Kreuzung nach links in die Gerberstraße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden Pkw. Fahrer war ein 22-Jähriger aus Nettetal. Die Beifahrerin, eine 21-jährige Viersenerin wurde bei der Kollision leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im beginnenden Berufsverkehr blieb die Kreuzung für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. /wg (745)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell