Griesheim (ots) - In der Zeit von Sonntag (26.5.) zum Montag (27.5.) haben Kriminelle einen Pferdeanhänger entwendet. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Gegen 5 Uhr am Montagmorgen bemerkten Zeugen, dass bislang noch unbekannte Täter einen Anhänger der Marke Humbaur vom Parkplatz einer Reitanlage östlich ...

