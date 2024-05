Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Zeugen nach Farbschmierereien gesucht

Staatsschutz ermittelt

Rüsselsheim (ots)

Bislang noch unbekannte Täter haben am Sonntag (26.5.) im Bereich des Kurt-Schumacher-Rings mit Graffiti einen Sachschaden verursacht. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 16.15 Uhr war der Besatzung eines Rettungswagens die Farbschmierereien aufgefallen und die Polizei wurde informiert. Ersten Erkenntnissen zufolge kitzelten die Unbekannten insgesamt 13 Hakenkreuze in schwarzer Farbe auf einer Länge von 200 Metern auf Brückenpfeiler, Betonmauern, Laternenmasten und Schilder. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht aktuell noch nicht fest. Die Ermittlungen in dieser Sache hat der polizeiliche Staatsschutz aufgenommen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegengenommen.

