Babenhausen-Hergershausen (ots) - Nach mehreren Diebstählen aus unverschlossenen Autos am frühen Sonntagmorgen (26.5.) gegen 3.30 Uhr nahm die Polizei einen 22-jährigen und einen 23-jährigen Tatverdächtigen fest. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete zwei Personen, die an geparkten Fahrzeugen in der Straße "Zur ...

mehr