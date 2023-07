Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Kontrolle bringt Verstoß ans Licht

Am Mittwoch war ein 29-Jähriger ohne gültigen Führerschein auf der A8 bei Gruibingen unterwegs.

Gegen 9 Uhr stoppte die Polizei den Dacia-Fahrer bei Gruibingen in Fahrtrichtung München. Bei der Kontrolle gab er der Polizei seinen albanischen Führerschein. Die Beamten stellten fest, dass dieser nicht mehr gültig war. Der Mann hätte die Fahrerlaubnis bereits vor Jahren umschreiben lassen müssen, da sein Wohnsitz in Deutschland ist. Der 29-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen. Die Weiterfahrt übernahm sein Beifahrer. Der war im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Hinweis:

Menschen, die in einem Nicht-EU-Land einen Führerschein erworben haben, müssen diesen, wenn sie in Deutschland ihren Wohnsitz begründen, innerhalb von sechs Monaten umschreiben lassen. Es gibt jedoch auch Ausnahmefälle, in denen auch ein Führerschein eines EU-Lands seine Gültigkeit verlieren kann. Dies ist in der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) geregelt.

