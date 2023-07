Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/Fils - Mädchen begrapscht: Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Freitag soll ein Unbekannter eine 17-Jährige in Eislingen/Fils bedrängt haben.

Ulm (ots)

Gegen 13.25 Uhr befand sich die Jugendliche im Bereich des Schlossplatzes. Dort sei sie auf einer Bank nahe der Unterführung zum Bahnhof gesessen. Ein Radfahrer näherte sich der jungen Frau und setzte sich zu ihr auf die Bank. Wie die Jugendliche später der Polizei schilderte, sprach ihr der Mann Komplimente aus. Da sich die junge Frau unwohl fühlte, stand sie auf. Dabei fasste der Unbekannte sie am rechten Oberschenkel. Die 17-Jährige konnte sich losreißen und flüchtete. Der Mann stieg auf sein Fahrrad und fuhr weg. Zuhause erzählte sie von dem Vorfall. Etwa eine Stunde später erstattete sie Anzeige bei der Polizei Eislingen. Die fahndete sofort mit mehreren Streifen nach dem Unbekannten, konnte ihn jedoch nicht mehr antreffen. Der Grapscher soll etwa 30 Jahre alt und ca. 170 cm groß sein. Der Mann mit sportlicher Figur, so die Schilderungen des Opfers, hatte dunkle schwarze Haare. Er habe außerdem einen Drei-Tage-Bart und eine Brille mit verspiegelten Gläsern getragen. Bekleidet war der Mann mit einer kurzen dunklen Hose und einem dunkelroten T-Shirt mit Aufdruck. Er soll deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen haben und mit ein Fahrrad in hellem Olivgrün unterwegs gewesen sein. Die Polizei Eislingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf den Unbekannten nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 07161/8510 entgegen.

