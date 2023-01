Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Festnahme

Werl (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen, gegen 08.50 Uhr, wurde ein derzeit in Hamm lebender Mann, von der Polizei festgenommen. Der 32-Jährige entwendete erst Parfumflakons in einem Drogeriemarkt in der Walburgisstraße und entfernte sich anschließend in Richtung Bahnhof. Auf dem Weg dorthin drohte der Täter einem Passanten mit einer Glasflasche und verlangte Zigaretten, die er aber nicht erhielt. Daraufhin setzte er seinen Weg weiter in Richtung Bahnhof fort und rüttelte an den Türen der dort geparkten Fahrzeuge. Aus einem Pkw entwendete er weiteres Diebesgut. Die zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten konnten den 32-Jährigen in Höhe des Bahnhofes antreffen und vorläufig festnehmen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.(dk)

