Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Unbekannte stehlen Pferdeanhänger

Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots)

In der Zeit von Sonntag (26.5.) zum Montag (27.5.) haben Kriminelle einen Pferdeanhänger entwendet. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Gegen 5 Uhr am Montagmorgen bemerkten Zeugen, dass bislang noch unbekannte Täter einen Anhänger der Marke Humbaur vom Parkplatz einer Reitanlage östlich der Landesstraße 3303 gestohlen hatten und verständigten die Polizei. Der Tatzeitraum reicht bis 9 Uhr am Vortag zurück. Wie die Diebe den Pferdeanhänger mit dem amtlichen Kennzeichen DI-TS 1221 im Wert von mehreren Tausend Euro entwenden konnten, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind oder die Hinweise zum Verbleib des Anhängers haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell