POL-RZ: Aktion Einbruchschutz

Ratzeburg (ots) - 16. Oktober 2024 | Kreis Stormarn - 15.10.2024 - Oststeinbek Gestern (15.10.2024), in der Zeit von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr führten 10 Beamte des Polizeiautobahn- und Bezirksrevieres Bad Oldesloe eine Verkehrskontrolle, in der Möllner Landstraße, am Ortsausgang Glinde in Fahrtrichtung Oststeinbek durch. Während der Zeit wurden 32 Fahrzeuge angehalten und kontrolliert. Dabei fiel auf, dass einige Fahrzeugführer ihre erforderlichen Papiere (Führerschein ...

