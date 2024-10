POL-RZ: Verkehrskontrollergebnis

Polizeidirektion Ratzeburg

16. Oktober 2024 | Kreis Stormarn - 15.10.2024 - Oststeinbek

Gestern (15.10.2024), in der Zeit von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr führten 10 Beamte des Polizeiautobahn- und Bezirksrevieres Bad Oldesloe eine Verkehrskontrolle, in der Möllner Landstraße, am Ortsausgang Glinde in Fahrtrichtung Oststeinbek durch.

Während der Zeit wurden 32 Fahrzeuge angehalten und kontrolliert.

Dabei fiel auf, dass einige Fahrzeugführer ihre erforderlichen Papiere (Führerschein oder Zulassungspapiere) nicht mitführten oder Auflagen wie das Tragen von Sehhilfen nicht beachteten.

Ein Ford-Transit-Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, so dass die Fahrt für den 42-jährigen Hamburger hier endete. Sein Beifahrer übernahm das Steuer.

Auch für einen 33-Jährigen endete die Fahrt hier, denn auch er konnte keinen gültigen Führerschein vorweisen. Er legte den Beamten zwar eine Fahrerlaubnis vor, aber dabei handelte es sich um eine Totalfälschung. Weitere Ermittlungen zu seiner Person ergaben, dass der sich als bulgarischer Staatsbürger ausgegeben und somit eine Anstellung bei einem Paketdienstleister erhalten habe. Allerdings stammt der Mann aus einem Nicht-EU-Land, so dass er hier einen Aufenthaltsverstoß begangen hat.

Bei einem kontrollierten Hyundai-Fahrer ergaben sich Hinweise auf einen vorherigen Drogenkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf THC und Kokain. Der 39-jährige Glinder musste sich einer Blutprobenentnahme stellen und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

