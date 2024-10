Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Eigentümer gesucht - Wem gehören diese Schmuckstücke?

Ratzeburg (ots)

16. Oktober 2024 | Kreis Stormarn - 08.11.2020 Ahrensburg

Bereits im November 2020 wurde in einem Waldstück, in der südlichen Siedlung Hagen, in Ahrensburg ein Tresor mit Schmuckstücken und diversen Münz- und Kleingeldstücken aufgefunden.

Bisherige umfangreiche Ermittlungen haben nicht zur Identifizierung der Eigentümer geführt. Auch konnte der aufgefundene Tresor keiner Einbruchstat zugeordnet werden.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der mögliche Wohnungseinbruch bzw. die Diebstahlstat im Norddeutschen Raum stattgefunden haben könnte.

Die rechtmäßigen Eigentümer werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email unter ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

Das vorhandene Bildmaterial ist unter https://t1p.de/tbw6l im Landesportal einsehbar.

