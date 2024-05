Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch (01.05.2024) am Hauptbahnhof eine 23 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Die 23-Jährige ging gegen 18.05 Uhr aus Richtung der Straße Am Hauptbahnhof durch den Durchgang zu den Gleisen, als der bislang unbekannte Täter der Frau an das Gesäß fasste. Der Unbekannte wird auf zirka 30 bis 40 Jahre geschätzt und hat eine dünne Statur. Er hat dichtes dunkles Haar und einen Vollbart. Zur Tatzeit trug er eine dreckige Hose und einen Rucksack. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

