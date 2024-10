POL-RZ: Unfall auf der Landesstraße 223 bei Reinbek

Ratzeburg (ots) - 14. Oktober 2024 | Kreis Stormarn - 11.10.2024 - Lütjensee Bereits am vergangenen Freitag (11.10.2024) kam es im Strandweg in Lütjensee zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelangten unbekannte Täter, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr, durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster im Kellerbereich in das Objekt. Die Räumlichkeiten wurden anschließend nach ...

