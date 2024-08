Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Reisekoffer entwendet

Wümbach (Ilmkreis) (ots)

Mit Erschrecken musste eine Anwohnerin der Langewiesener Straße in Wümbach am 23.08.2024 gegen 13:00 Uhr feststellen, dass ihr Reisekoffer entwendet wurde, den sie 5 Minuten zuvor vor ihrer Wohnanschrift abgestellt hatte, um noch etwas im Haus zu holen. Später konnte der Koffer in Wümbach in der Nähe einer Firma im Bereich der Straße Weide aufgefunden werden. Er war geöffnet wurden, die Sachen lagen umher, einiges fehlte, unter anderem Konzertkarten und Brillen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau unter 03677-601124 entgegen. (sk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell