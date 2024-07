Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Pkw prallt gegen Baum, 81-Jähriger schwer verletzt

Ibbenbüren (ots)

Am Donnerstagabend (04.07.) ist es gegen 22.45 Uhr auf der Schlickelder Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 81-jähriger Mann aus Ibbenbüren fuhr nach ersten Ermittlungen mit seinem Volvo XC 70 auf der Schlickelder Straße in Richtung Ibbenbüren. Kurz hinter der Einmündung mit der Wetkampstraße verlor der Mann in Höhe einer Verkehrsinsel aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er landete zunächst auf dem angrenzenden Grünstreifen und kollidierte dann mit einem Baum. Der Volvo überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Feuerwehr musste den 81-Jährigen aus seinem Fahrzeug befreien. Der Ibbenbürener wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell