Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Recke (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstag (04.07.) gegen 19.15 Uhr auf der Mettinger Straße gekommen. Ein 59-jähriger Osnabrücker fuhr mit einem Motorrad auf der Mettinger Straße in Richtung Mettingen. In Höhe der Kowallstraße bremste er verkehrsbedingt ab und verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mann stürzte und rutschte zunächst über die Fahrbahn und kollidierte dann mit einem vor ihm fahrenden Opel Astra. Der 59-jährige verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-jährige Mettinger, der den Opel fuhr, blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzt etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell