Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung: Frau in Lebensmittelgeschäft bestohlen

Lohmar / Troisdorf (ots)

Anfang Mai (08. Mai) wurde einer 83-jährigen Frau in einem Lebensmittelgeschäft an der Kirchstraße in Lohmar die Geldbörse entwendet. Im Anschluss nutzte der bislang unbekannte Dieb die EC-Karte der Geschädigten, um an einem Geldautomaten in einer Bankfiliale in Lohmar zweimal Bargeld abzuheben und in der Troisdorfer Innenstadt in zwei Lebensmittelgeschäften die Einkäufe zu bezahlen. Der Beuteschaden beläuft sich auf über 2.000 Euro.

Die Bilder der Überwachungskamera der Bankfiliale sind nun auf Grund eines richterlichen Beschlusses zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Die Aufnahmen können im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/138585 eingesehen werden.

Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3121 in Verbindung. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell