LPI-GTH: Einbruch in Kleingarten

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - Die Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall. Ein 16-Jähriger überquerte am Sonntag, den 18.08.2024, gegen 21.45 Uhr, die Straße "Am Bahnhofsweg" in Richtung Freibad. Kurz bevor der 16-Jährige den Gehweg erreichte, kam ein unbekannter Pkw offenbar mit hoher Geschwindigkeit aus Richtung Bahnhofstraße und streifte den Jugendlichen mit dem Außenspiegel am Rücken. Der oder die ...

