Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Jugendlicher verletzt- Zeugen gesucht- Korrektur

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall. Ein 16-Jähriger überquerte am Sonntag, den 18.08.2024, gegen 21.45 Uhr, die Straße "Am Bahnhofsweg" in Richtung Freibad. Kurz bevor der 16-Jährige den Gehweg erreichte, kam ein unbekannter Pkw offenbar mit hoher Geschwindigkeit aus Richtung Bahnhofstraße und streifte den Jugendlichen mit dem Außenspiegel am Rücken. Der oder die Fahrerin erhöhte die Geschwindigkeit, fuhr in Richtung Bahnhof und bog nach rechts in die Feldstraße ab. Der 16-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Bei dem Pkw könnte es sich um einen dunklen Pkw gehandelt haben mit einem Kennzeichenfragment IK-**-*** Wer hat den Unfall beobachtet und kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0216641/2024 entgegen. (ah)

