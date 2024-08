Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Nachmittag wurde die Polizei in die Bahnhofstraße gerufen, weil eine Gruppe von Personen, darunter eine 14-Jährige, von einem Unbekannten belästigt wurde. Die Polizei stellte einen 44-Jährigen fest, der sich sofort den Maßnahmen entziehen wollte und massiv Widerstand leistete. Der alkoholisierte Mann schlug einen Polizeibeamten, der sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Auch der 44-Jährige wurde leicht verletzt, an einem Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn werden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell