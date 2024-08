Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall an Kreuzung

Gotha (ots)

Gestern Mittag kam es an einer Kreuzung in der Dr.-Troch-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 37 Jahre alter Audi-Fahrer befuhr die L 1045 aus Richtung Luftschiffhafen und beabsichtigte an einer Lichtzeichenanlage nach links auf die B 247 aufzufahren. Dabei missachtete er offenbar den Vorrang eines 68-jährigen Seat-Fahrers, der aus Richtung Harjesstraße kam. Es kam zur Kollision, wodurch der 68-Jährige und sein Beifahrer leicht verletzt wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs war die Straße voll gesperrt. (ah)

