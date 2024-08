LPI-GTH: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Im Zeitraum vom 20.08.2024, 20.00 Uhr bis 21.08.2024, 06.30 Uhr wurde in den Kassenraum des Schwimmbads am Gleisdreieck eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde Bargeld entwendet. Zeugenhinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0217044/2024 entgegen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr