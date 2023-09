Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Neustadt (Wied) (ots)

Am späten Sonntagnachmittag ereignete sich im Einmündungsbereich der Friedensstraße und der Wiedtalstraße in Neustadt (Wied) ein Verkehrsunfall zwischen einer 19 - jährigen PKW Fahrerin und einem 59 - jährigen Fahrradfahrer. Die PKW Fahrerin wollte nach links von der Wiedtalstraße in die Friedensstraße abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Fahrradfahrer. Dieser stürzte durch den Aufprall auf die Fahrbahn. Hierbei erlitt er Verletzungen, die ambulant behandelt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell