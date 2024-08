LPI-GTH: Einbruch in Schwimmbad- Zeugen gesucht

Eisenach (ots) - Ein 35 Jahre alter Citroen-Fahrer wurde gestern Abend in der Georgenstraße mit rund 1,8 Promille in der Atemluft angehalten. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Für die Beweisaufnahme wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 35-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

