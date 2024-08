Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Verkehrsteilnehmer unter berauschenden Mitteln

Eisenach (ots)

Ein 39-Jähriger wurde gestern Abend auf der B 19 zwischen Ruhla und Eisenach mit seinem Transporter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der mit ihm durchgeführte Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine. Außerdem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 39-Jährigen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Gegen einen 33-jährigen Fahrer eines E-Scooter wurde ebenfalls am Abend ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Er wurde in der Sophienstraße angehalten, ein Test reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamine. Am Nachmittag wurde ein 37-jähriger Roller-Fahrer in der Straße Rennbahn positiv auf Cannabis getestet. Auch bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet und gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ah)

