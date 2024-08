LPI-GTH: Diebstahl von Anhängerkupplungen - Zeugen gesucht

Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) (ots) - Mit rund 1,3 Promille in der Atemluft wurde heute Nacht eine 45-Jährige Pkw-Fahrerin in der Oberhofer Straße durch die Polizei festgestellt. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt, die Weiterfahrt unterbunden. Zu Beweiszwecken wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen die 45-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr