Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Mittag kam es in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 62 Jahre alter Hyundai-Fahrer kam aus der Gothaer Straße und missachtete die Vorfahrt einer 55-Jährigen. Die Hyundai-Fahrerin befuhr den Kreisverkehr und wollte in die Puschkinstraße abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß wodurch sich das Fahrzeug der 55-Jährigen überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt, der 62-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Frau kam in ein Krankenhaus, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro. (ah)

