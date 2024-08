LPI-GTH: Simson gestohlen - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots) - Am Mittwoch verschaffte sich eine unbekannte Person zwischen 01.00 Uhr und 08.30 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in einem Seniorenwohnpark im Lohmühlenweg. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0217197/2024 entgegengenommen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr