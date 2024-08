Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Blieskastel (ots)

Am Mittwoch, 14.08.2024, zwischen 13:15 und 13:45 Uhr war es auf dem Parkplatz des DM-Marktes in Blieskastel-Webenheim zu einer Unfallflucht gekommen. Demnach war ein Einkaufswagen gegen einen geparkten, grauen Seat Ibiza gerollt, wodurch dieser beschädigt worden war. Der unbekannte Verursacher lies den Einkaufswagen, welcher zur benachbarten Aldi- iliale gehörte, einfach stehen und entfernte sich in der Folge unerkannt von der Örtlichkeit. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche Angaben zum möglichen Verursacher machen können. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg in Verbindung zu setzen (Tel: 06841-1060).

